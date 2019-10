Francesco Chiofalo ed Antonella Fiordelisi sono ritornati insieme dopo il tradimento di lui? Ecco tutta la verità raccontata dall’ex di Temptation Island.

È passato più di un mese da quando, tramite un’Instagram Stories di Antonella Fiordelisi, siamo venuti a conoscenza del tradimento che Francesco Chiofalo avrebbe fatto nei suoi confronti. Da quel momento, è accaduto un po’ di tutto. In tutto questo tempo, nonostante la riluttanza della salernitana, il buon romano ha provato in tutti i modi a riconquistare la sua ex fidanzata. In diverse occasioni, infatti, l’ex di temptation Island si è recato a Salerno per provare a chiarire con la Fiordelisi. Raccontandole, quindi, tutta la verità. Eppure, pochissime ore fa, si è diffusa la notizia che i due siano ritornati insieme. È così? Ecco tutta la verità raccontata da ‘Lenticchio’.

Francesco ed Antonella Fiordelisi sono ritornati insieme? La verità

Non si fa altro che parlare di loro due. Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo, nonostante si siano lasciati da un pezzo, continuano a far parlare di se. Anche perché, pochissime ore fa, in seguito a diverse segnalazione del web, si è diffusa la notizia che i due siano ritornati insieme. Ecco. È davvero così? Antonella è riuscita, quindi, a deporre ‘l’ascia di guerra’ e a perdonare Francesco? Ecco. A raccontare tutta la verità è Chiofalo stesso. Che, in alcune recenti Instagram Stories, ha spiegato come stanno realmente le cose tra loro due. Stando a quanto riferito dal buon romano, sembrerebbe che la situazione non si sia affatto risolta con Antonella. Certo, è vero che sono stati visti insieme. Ma soltanto perché, ieri sera, entrambi hanno partecipato allo stesso evento inaugurale insieme a tantissimi altri ospiti e gente dello spettacolo. Ma niente di più. Anzi, Francesco rivela molto di più. Stando a quanto dice sul suo canale social, sembrerebbe che, dopo essersi salutati, i due giovani ragazzi non si siano quasi mai rivolti la parola. Insomma, ‘mistero’ risolto, no?

