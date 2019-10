Atalanta Lecce diretta streaming gratis in TV – No Rojadirecta: le squadre scenderanno in campo domenica 6 ottobre alle 15:00

Domenica di Serie A per la settima giornata di campionato che vedere scendere in campo Atalanta e Lecce alle ore 15:00.

L’ultima volta si erano affrontate ben 7 anni fa con il risultato di 0-0. Prima partita in casa per i nerazzurri nel nuovo stadio dopo i lavori di restyling del Gewiss Stadium.

Entrambe le squadre sono motivate a dimenticare le ultime sconfitte. L’Atalanta ha perso in Champions dopo la rimonta dello Shaktar Donetsk. Gasperini avrà a disposizione Kjaer e Dkimsiti dal primo minuti e Freler che ha recuperato. In attacco Ilicic e Gomez potrebbero partire dalla panchina con Muriel titolare insieme a Duvan Zapata.

Liverani del Lecce, invece,ritrova Farias, Lapadula e Babacar. Probabile schieramento dal primo minuto di Imbula, Risposli e Calderoni.

Atalanta Lecce diretta streaming gratis in TV – No Rojadirecta

La partita in questione potrà essere seguita solo ed esclusivamente sulla piattaforma streaming di DAZN, che potrai scaricare in maniera del tutto gratuita sia su smartphone che su tablet, senza ovviamente dimenticare le smart TV.

L’appuntamento è alle ore 15:00 del 6 ottobre ed attenzione anche al post partita, con tanti contenuti esclusivi tutti da gustarsi.

La piattaforma DAZN è gratis per un mese intero. Dopo 30 giorni poi si potrà decidere se continuare ad usufruire del servizio. Un’occasione da sfruttare ad ogni costo solo su DAZN.

Atalanta (3-4-1-2) probabile formazione: Gollini; Palomino, Kjaer, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Malinovskyi; Zapata, Muriel. Allenatore: Gasperini

Lecce (4-3-1-2) probabile formazione: Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Falco, Babacar. Allenatore: Liverani

