Belen Rodriguez è sempre molto attiva sui social e sa come far impazzire i suoi fan. La showgirl argentina è dotata di una bellezza fuori dal comune e soprattutto di un’innata sensualità. Le sue foto hot spopolano sui social, ma non è solo questo che piace al pubblico. Belen è anche una moglie e mamma affettuosa e da quando è tornata insieme a Stefano De Martino, il web pullula di loro foto di coppia, che mostrano tutta l’intesa e la passione che li unisce. L’ultimo scatto pubblicato da Belen su Instagram è molto sexy: l’argentina è in piedi su una finestra con la camicetta aperta, e un gioco di luce rende l’immagine ‘hot’.

Belen Rodriguez fa sempre impazzire i fan con le foto che mettono in mostra tutta la sua sensualità. In questi giorni la showgirl argentina si trova nel napoletano, dove sta vivendo un po’ di relax con Stefano De Martino e la sua famiglia, in occasione anche del compleanno di suo marito. I due stannno trascorrendo bellissime giornate al mare, nella loro barca di nome ‘Santiago’, ma non mancano anche visite ai parenti del ballerino. Oggi, ad esempio, Belen e Stefano sono stati a casa della nonna di quest’ultimo, e Belen ha fatto impazzire i fan con una bellissima foto scattata sulle scale di casa della ‘nonnina’.

La conduttrice è in piedi su un finestrone e indossa dei mini shorts, con una camicetta aperta. Purtroppo per i fan, però, sotto la camicia Belen indossa un top, che non lascia intravedere nulla di ‘hot’. La cosa particolare dello scatto, però, è che l’argentina è in controluce, per cui la posa e il ‘gioco di luce’ permettono di mettere particolarmente in evidenza il suo fisico statuario e le sue gambe da urlo, rendendo la foto estremamente sensuale. Giudicate voi stessi!

