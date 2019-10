Elton John è stato in pericolo di morte per colpa di un’infezione: lo ha confessato il cantante. Ecco le sue parole.

Il noto cantante britannico nell’autobiografia “Me”, in uscita il 15 ottobre, ha confessato tanti retroscena sconosciuti a tutti. Nell’aprile del 2017 fece spaventare tutti con la notizia di una terribile infezione mentre si trovata in tour: in quel momento si è definito incredibilmente fortunato poichè è stato molto vicino dal perdere addirittura la vita. Ad Elton John fu diagnosticato un cancro alla prostata che preferì curare con un’operazione. Al termine di questa però qualcosa è andato storto: la paura è stata davvero troppa. Ecco cosa ha raccontato.

Potrebbe interessarti anche:

Elton John è stato in pericolo di vita: le toccanti parole del cantante britannico

Elton John nell’autobiografia “Me” ha svelato di esser stato a “24 ore dalla morte” per colpa di un’infezione, contratta in Sud America. Nel 2017 gli fu diagnosticato un cancro alla prostata che però preferì distruggere con un’unica operazione: dopo quest’ultima, si trovò colpito da una pericolosissima infezione che lo costrinse a tornare in ospedale, lasciando il tour che aveva iniziato.

“Vi prego fatemi rivedere i miei bambini” ha detto il cantante ai medici. “Se il tour sudamericano fosse proseguito per un altro giorno sarebbe morto”, si legge. Il britannico così decise di sospendere il tour e dedicarsi alla sua salute per poter stare ancora vicino a suo marito David ed i suoi figli Zachary ed Elijah. Nell’autobiografia si leggono altre sue parole di quel terribile periodo:

“In ospedale durante la notte pregavo: non farmi morire, lascia che veda ancora una olta i miei figli, dammi altro tempo”.