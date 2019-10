Domenica In, Gabriel Garko è sposato? A Mara Venier l’attore ha confessato tutta la verità.

Nello studio di Domenica In è stato ospite Gabriel Garko, l’attore che nell’ultimo periodo ha fatto molto parlare di se’. Uno dei gossip che più impazza sul web è quello che l’ha visto indossare una fede: durante una vecchia ospitata da Mara Venier dichiarò di essere sposato, poi smentì sul web dichiarando il contrario. Finalmente ha confessato tutta la verità oggi 6 ottobre nello studio di Rai Uno, nel faccia a faccia con Zia Mara. Ecco le sue parole.

Gabriel Garko è stato ospite di Mara Venier oggi 6 ottobre ed ha parlato a cuore aperto, svelando tutta la verità riguardo la sua vita privata. Ha inoltre annunciato che sta scrivendo un libro, insieme ad un coach, in cui sta raccontando la sua vita. “Per me è stato determinante un giorno avanti lo specchio: ero distratto, mi sono dato un’occhiata allo specchio e non ho visto me, ho visto una copertina. Da lì sono cambiato“, ha spiegato nello studio di Rai Uno.

Sulle nozze ha finalmente svelato tutto. “Il mio matrimonio in Egitto è solo gossip. Non sono sposato: se mi sposo a questo anello se ne aggiunge un altro. Non è la fede delle nozze, è un anello a cui io tengo molto. Ci sono cose che voglio restino mie, voglio trovare i momenti giusti per dire qualcosa. Ho deciso di riappropriarmi della mia vita”, le sue parole.

Oggi oltre il libro, ha annunciato di avere molti incontri lavorativi ed ha rivelato che sta pensando se accettare o no un film.