Ilary Blasi assente al tributo per Nadia Toffa: il duro commento di Selvaggia Lucarelli è arrivato poco fa sui social.

Un tributo da brividi quello realizzato da Le Iene per Nadia Toffa. Più di 100 Iene che hanno partecipato al programma si sono ritrovare in studio per ricordare la collega scomparsa. Un omaggio che ha emozionato tutti, ma, anche in questo caso, non sono mancate le polemiche. A finire nel mirino del web sono stati i colleghi assenti alla serata. Più di un personaggio non ha potuto presenziare all’omaggio per la Toffa, ma la più attaccata sui social è stata Ilary Blasi, una delle conduttrici più note del programma. La moglie di Totti era fuori per lavoro, ma le critiche sui social non sono state poche. Dopo alcuni giorni ha voluto dire la sua anche Selvaggia Lucarelli. Ecco le sue parole.

Ilary Blasi assente al tributo per Nadia Toffa: Selvaggia Lucarelli la difende

L’assenza di Ilary Blasi all’omaggio per Nadia Toffa ha fatto discutere. E non poco. La prima puntata stagionale de Le Iene si è infatti aperta nel ricordo di Nadia Toffa, con oltre cento colleghi de Le Iene in studio. Tra questi, però, mancava Ilary Blasi. Non solo lei, ma il web ha notato l’assenza della conduttrice bionda in modo particolare. Le critiche sono venute giù a macchia d’olio, anche se il motivo dell’assenza di Ilary era abbastanza chiaro. La Blasi si trovava a Londra per impegni lavorativi: impossibile, quindi, essere presente fisicamente a Le Iene. Dopo il comunicato della trasmissione, che ha specificato che il tutto è stato organizzato in 10 giorni ed era possibile che qualcuno mancasse, arrivano le parole di Selvaggia Lucarelli. La giornalista è stata diretta e pungente come sempre. Ecco cosa pensa sulla questione:

Parole molto forti quelle di Selvaggia Lucarelli, che difende a spada tratta Ilary Blasi. La giornalista sottolinea come ognuno abbia il diritto di manifestare il dolore come si sente di fare. E lancia una dura frecciatina al mondo dei social. E voi, da che parte state?