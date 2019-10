Maria De Filippi è stata la protagonista di incredibili e sorprendenti rivelazioni di un’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne: ecco cosa dichiara.

È la vera e propria regina di Mediaset, Maria De Filippi. Con i suoi incredibili programmi, da Uomini e Donne fino ad Amici, la moglie di Maurizio Costanzo è, senza alcun dubbio, una vera e propria certezza per l’azienda di Cologno Monzese. Ogni suo ‘esperimento’, ammettiamolo, è un vero e proprio successo. Ed anche Amici Celebrities si sta rivelando come tale. Ebbene. Nonostante in televisione appaia sempre sorridente e professionale, com’è la brava De Filippi al di là delle telecamere? Ve lo siete mai chiesto? La risposta la offre un’ex dama del Trono Over. Che, in una recente intervista per Datasistemi.net, ha fatto un duro affondo alla padrona di Uomini e Donne. Ecco di chi si tratta. E, soprattutto, cosa dichiara.

Maria De Filippi, colpo basso per lei da parte di un’ex dama del Trono Over

Chi sarà stata l’ex dama del Trono Over ad aver lanciato un vero e proprio affondo a Maria De Filippi? Parliamo di Angela Di Iorio. Ebbene si. La donna campana che, con le sue richieste ‘particolari’ sull’uomo da avere al suo fianco, ha fatto tanto discutere all’interno dello studio di Uomini e Donne ha confessato, probabilmente per la prima volta, qualche piccola aneddoto su come è la regina di Mediaset una volta spenta la luce delle telecamere televisive. Stando a quanto si apprende da Fanpage, la Di Iorio non ha affatto espresso delle parole piacevoli nei confronti della moglie di Maurizio Costanzo. Piuttosto, l’avrebbe definita come una donna fredda e distaccata. Tanto che, proprio in seguito a questo atteggiamento, in diverse occasioni la donna avrebbe chiesto alla redazione se le era poco simpatica alla De Filippi. Ma non è finita qui. Perché, come più volte dimostrato anche in puntata, l’ex dama è un vero e proprio fiume in piena in questa intervista per Datasistemi.net. La napoletana, infatti, avrebbe raccontato di quando, dopo averle chiesto un bacio, la conduttrice avrebbe declinato la proposta alla prossima volta.

