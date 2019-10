Michelle Hunziker, addio a Striscia la Notizia dopo sole due settimane: ecco il motivo per cui lascia la conduzione del programma.

La nuova stagione di Striscia la Notizia è iniziata da sole due settimane. Ma è già tempo di cambiamenti per la conduzione del tg satirico più famoso della tv. Attualmente, dietro il bancone della trasmissione ci sono Ezio Greggio e Michelle Hunziker. Ma sarà proprio quest’ultima a dire presto addio a Striscia. Il motivo? Non è proprio così spiacevole. La rivedremo presto in tv, al timone di un altro programma di successo. Siete curiosi di sapere quale? Ve lo sveliamo subito.

Leggi anche:

Michelle Hunziker, addio a Striscia la Notizia dopo sole due settimane: condurrà Amici Celebrities

Michelle Hunziker sostituirà Maria De Filippi alla conduzione di Amici Celebrities. La notizia di una conduzione a ‘staffetta’ era stata già annunciata da tempo, ma ora è davvero ufficiale. A parlarne è stata proprio la De Filippi, che durante la puntata di Amici di ieri ha dichiarato: “Con Michelle vi divertirete!”. Sarà quindi la svizzera a prendere il posto della padrona di casa nel talent, che dalla prossima settimana andrà in onda il mercoledì sera e non più il sabato. Lascerà il posto a Tu si que vales, altro gioiellino targato Maria De Filippi.

Toccherà aspettare solo qualche giorno, dunque, per assistere al debutto della bellissima Michelle ad Amici Vip: mercoledì 9 ottobre ci sarà una nuova puntata del talent show dedicato ai personaggi famosi. Una puntata attesissima, dopo quella di ieri che è stata ricca di sfide ed emozioni. E, come sempre, di eliminazioni: ad abbandonare il programma ieri sono stati Ciro Ferrara e Raniero Monaco di Lapio. Non ci resta che attendere il prossimo appuntamento di Amici Celebrities per scoprire chi la spunterà. Michelle è prontissima! E voi?