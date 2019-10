Professione Lolita: protagoniste, come vederlo, dove è ambientato il documentario basato sullo scandalo delle baby squillo di Roma

Professione Lolita è il documentario basato sulla storia delle baby squillo di Roma. Una storia che ha sconvolto Roma e l’Italia intera e che racconta la vita di giovani ragazzine che entrano in un giro di prostituzione tramite il web fino a raggiungere il quartiere più ricco e benestante di Roma, i Parioli.

Professione Lolita entra nel vivo di questa storia mostrando il lato più crudo di questa triste e drammatica storia.

La storia di Professione Lolita è basata su episodi realmente accaduti nella realtà nel 2013: due baby prostitute dei Parioli, Aurora e Azzurra, erano minorenni.

Tutto era iniziato per gioco, per guadagnarsi soldi facili e comprare vestiti firmati finchè non si trovano a prostituirsi in un appartamento in viale Parioli.

Le ragazzine piacciono molti e gli uomini ricchi della zona sono disposti a spendere centinaia di euro per incontrarle.

Il tutto continua fino a quando la madre di una delle due ragazzine, insospettita dagli atteggiamenti della figlia, decide di denunciarla, facendo partire le indagini che porteranno, dopo poco tempo, alla scoperta dello scandalo che ha sconvolo l’Italia.