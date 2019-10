Grande Fratello Vip, adesso è ufficiale: svelata la data, ecco quando inizia il reality show della casa più spiata d’Italia

Dopo le indiscrezioni sui primi nomi dei concorrenti che parteciperanno al Grande Fratello Vip, subito è arrivato il comunicato con cui la Mediaset ha annunciato il rinvio del reality agli inizi del 2020 per motivi legati all’ottimizzazione dei ricavi pubblicitari:

“Nel quadro dell’ottimizzazione generale del palinsesto e della massimizzazione dei ricavi pubblicitari, anche alla luce di risultati d’ascolto superiori alle stime previste, Canale 5 ha deciso di posticipare la programmazione della nuova edizione di “Grande Fratello Vip” a inizio 2020″.

Adesso è stata resa nota la data di inizio del GF Vip. Ecco quando aprirà la famosa porta rossa della casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello Vip, adesso è ufficiale: svelata la data, ecco quando inizia

Blogo ha rivelato che il Grande Fratello VIP inizierà il 7 gennaio 2020, debuttando in prima serata il martedì e probabilmente le altre successive puntate verranno trasmesse, come di consueto, di lunedì sera.

Da poco erano trapelati i primi nomi del cast del GF VIP, come Antonella Elia, Paola Di Benedetto, ex madre natura di Ciao Darwin, Adriana Volpe, una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano.

L’ultimo retroscena svelato da Blogo, racconta che tra i concorrenti potrebbe esserci il giornalista Michele Cucuzza, volto celebre televisivo che ha condotto il Tg2 per 10 anni.