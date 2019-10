Quante volte bisogna fare sesso per essere felici in coppia?

Avere dei rapporti sessuali in coppia è importante: ma quante volte bisognerebbe far sesso per essere felici?

Facciamo una premessa: ogni coppia è diversa. Ogni relazione ha il proprio equilibrio. Nessuno può stabilire quante e come si debba fare l’amore per essere felici. Però… Già perché il numero di volte in cui si dovrebbe fare sesso per essere felici è uno di quegli interrogatori che attanagliano tutti o hanno turbato tutti almeno una volta nella vita. C’è chi non ne sente il bisogno, chi invece vorrebbe trovare almeno un momento ogni giorno. Ma come si fa a dire quante volte sarebbe giusto farlo per essere felici?

Quante volte bisogna fare sesso per essere felici?

Una equipe di ricercatori dell’Università di Toronto avrebbero monitorato circa 30mila persone per 40 anni e avrebbero trovato la risposta: Basta una volta alla settimana. Sembra poco? No, anzi. Per niente. I professionisti della sessuologia infatti ricordano come nelle coppie più intime e stabili sia importanti avere un’intimità di coppia che va al di là del rapporto fisico e sessuale. Ovviamente pianificare di fare sesso almeno una volta alla settimana può essere frustrante per alcuni, per altri invece può diventare un ottimo stimolo per trovare il momento giusto per mettere in pratica e dare sfogo alle proprie fantasie. Visto che tra lavoro, figli, stress, palestra… spesso il sesso viene messo in secondo piano, ritagliarsi un momento senza fretta per poter anche giocare col proprio partner diventa molto importante. Non è infatti importante la quantità, ma la qualità. Insomma, trovate la vostra quadra, non controllate cosa fanno le coppie di amici o cosa dicono i giornali. Il modo migliore per essere felici è mantenere sicuramente una vita sessuale, ma più che il numero di volte, è importante che in quell’occasione ci si dedichi l’uno all’altro, con passione e trasporto. Solo così la coppia sarà felice veramente!

