I tifosi di Bologna e Lazio questa mattina hanno fatto un omaggio a Sinisa Mihajlovic: ecco il commovente gesto.

Sarà in panchina alle 15 insieme al suo Bologna: i rossoblù affronteranno la Lazio al Dall’Ara oggi 6 ottobre 2019. I medici hanno dato l’ok al mister dopo alcuni test ed accertamenti: Sinisa Mihajlovic sta combattendo contro la leucemia e nonostante il terribile male che l’ha colpito, fa di tutto per essere in campo a dirigere la sua squadra. In occasione di Bologna-Lazio, i tifosi delle due squadre hanno deciso di fare un omaggio all’allenatore serbo: un pellegrinaggio verso il Colle di San Luca. E’ stato un momento di preghiera e commozione molto significativo.

Sinisa Mihajlovic, tifosi di Bologna e Lazio uniti: il pellegrinaggio per il mister rossoblù

I tifosi del Bologna e della Lazio questa mattina alle 9.30 si sono incontrati nei pressi dell’archetto del Meloncello del capoluogo emiliano. Da lì è partito un pellegrinaggio verso il Colle di San Luca e la Basilica dove don Massimo ha celebrato una messa rivolta a Sinisa Mihajlovic ed a chi, come il tecnico, combatte contro la malattia e le sofferenze.

Un momento di preghiera e di vicinanza emotiva che ha lasciato il segno a tutti: i tifosi laziali hanno anche regalato una maglia biancoceleste al prete. “E se tira Sinisa, è ancora gol” c’è scritto sopra. Prima del fischio iniziale della gara di Serie A, i tifosi capitolini e quelli rossoblù hanno fatto un commovente gesto verso l’allenatore serbo, dimostrando grande umanità e l’affetto, a prescindere dai colori che li distinguono.