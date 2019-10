Sinisa Mihajlovic, arriva la comunicazione dall’ospedale per l’allenatore del Bologna.

Durante il campionato di serie A in corso lo abbiamo visto in panchina già due volte. E quella di oggi sarà la terza. Sinisa Mihajlovic potrà seguire la sua squadra al Dall’Ara, per il match contro la Lazio delle 15:00. Il tecnico del Bologna ha avuto il via libera dall’ospedale Sant’Orsola di Bologna, dove sta curando la leucemia.

Sinisa Mihajlovic tornerà in panchina per la gara Bologna – Lazio. È questa la comunicazione dell’ospedale, dove è periodicamente ricoverato per guarire dalla leucemia. Una malattia che ha colpito l’allenatore improvvisamente, ma non l’ha mai abbattuto. E oggi, finalmente, Sinisa potrà tornare ad abbracciare i suoi tifosi, che non smettono di pregare per l’amato mister. I tifosi emiliani infatti si sono riuniti in pellegrinaggio al Santuario di San Luca: non è la prima volta che lo fanno. Ma in occasione del match contro la Lazio, hanno invitato anche i sostenitori biancocelesti ad unirsi all’iniziativa. Un gesto da brividi, per far sentire tutto il calore al loro allenatore. Che oggi potrà tornare sulla sua panchina. Quella del mister, ovviamente, sarà una breve uscita, per poi tornare al Sant’Orsola. L’ok definitivo dell’ospedale arriverà dopo le ultime analisi a cui Sinisa sarà sottoposto. Salvo imprevisti, Mihajlovic potrà tornare ad abbracciare il suo pubblico dopo le due precedenti occasioni contro il Verona e la Spal.