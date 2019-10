Dopo solo due settimane, Michelle Hunziker dice ‘addio’ a Striscia la Notizia, quale sarà il suo sostituto? Ecco svelato il nome di chi prenderà il posto.

Ve lo avevamo anticipato in un nostro recente articolo, adesso, invece, abbiamo la conferma. Michelle Hunziker, nella puntata di ieri di Striscia la Notizia, ha detto ‘addio’ al tg satirico. O, perlomeno, per il momento. Insomma, non è un saluto definitivo. Ma, come detto più volte, dalla settimana prossima, la conduttrice svizzera sarà al timone di Amici Celebrities. Dopo tre puntate condotte da Maria De Filippi, la regina di Mediaset ‘passa il testimone’ alla bella e brava Michelle. Ebbene. La domanda che tutti si pongono adesso è solo una: “Ma chi sarà il suo sostituto?”. Curiosi di saperlo? Ve lo sveliamo immediatamente.

Michelle Hunziker saluta Striscia la Notizia: ecco chi sarà il sostituto

Proprio nella puntata di ieri, sabato 5 Ottobre, Michelle Hunziker ha salutato il caro ed affettuoso pubblico di Striscia la Notizia. Ma ha salutato, soprattutto, Ezio Greggio. Da domani, lunedì 7 Ottobre, la conduttrice svizzera non lo affiancherà più alla conduzione del famoso tg satirico di Antonio Ricci. Da mercoledì, infatti, sarà impegnata al timone di Amici Celebrities. Non è un addio definitivo, sia chiaro. Anzi. Se tutto resta uguale, la moglie di Trussardi dovrebbe ritornare alla conduzione dello show di Canale 5 in primavera accanto a Gerry Scotti. Adesso, però, quello che preme sapere a tutti i sostenitori del programma è conoscere il nome del suo sostituto. Infatti, chi prenderà il suo posto? La risposta è davvero molto semplice. Perché, dopo un anno esatto, si ricompone il famoso duo del programma. Parliamo di Enzo Iacchetti. Ebbene si. Per un altro anno consecutivo, il conduttore di Cremona affiancherà il buon Greggio fino al 6 gennaio. Siete contenti?

