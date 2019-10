Uomini e Donne, il messaggio shock dell’ex tronista: “Ci si distrugge da soli”; ecco cosa ha appena pubblicato su Instagram.

Una story su Instagram tutt’altro che piacevole quella appena pubblicata da Oscar Branzani. L’ex tronista di Uomini e Donne non sta affrontando un periodo facile. Dopo la rottura con Eleonora Rocchini, conosciuta proprio negli studi di Maria De Filippi, un nuovo spiacevole episodio: un incidente stradale, in cui sono state coinvolte Eleonora e la sorella del tronista Dalila Branzani, rimaste molto amiche. Tutti sono usciti salvi dall’impatto, ma è stato un duro colpo per Oscar. Che qualche minuto fa ha postato una storia su Instagram che fa preoccupare i fan. Parole molto tristi, quelle del tronista. Che siano riferite alla fine della sua storia con Eleonora? Ecco cosa ha scritto.

Uomini e Donne, il messaggio shock dell’ex tronista Oscar Branzani su Instagram

Un messaggio davvero triste, quello scritto da Oscar Branzani qualche minuto fa nelle sue stories di Instagram. Un messaggio che non è passato inosservato e che, probabilmente, potrebbe fare riferimento alla storia d’amore con Eleonora Rocchini, finita qualche mese fa. Ecco lo sfogo dell’ex tronista:

Parole forti quelle di Oscar, che dà un buongiorno poco felice ai suoi followers. Il messaggio potrebbe riguardare la rottura con Eleonora? L’ipotesi non potrebbe essere del tutto infondata: proprio in alcuni commenti di qualche ora fa alle sue foto, Oscar parla della sua storia e si difende da alcune accuse. Come quella di aver cancellato le foto con la sua ex, dopo soli due mesi dalla rottura. Che sia riferita a questo la misteriosa frase dell’ex tronista?