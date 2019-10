Verissimo, Kekko dei Modà e il retroscena su Emma Marrone: “Ci siamo scritti”; ecco cosa ha raccontato sulla sua amicizia con la cantante.

È andata in onda ieri una nuova puntata di Verissimo, il talk di Canale 5 di Silvia Toffanin. Tra gli ospiti in studio nella puntata di sabato 5 ottobre c’è stato anche Francesco Silvestre, per tutti Kekko dei Modà. Dopo un breve periodo di pausa, il cantante è tornato a fare musica con la sua band. E nello studio di Verissimo si è raccontato a cuore aperto alla conduttrice Silvia. E non è mancato un pensiero per Emma Marrone, sua collega e amica. Ecco le sue parole.

Verissimo, Kekko dei Modà parla della sua amicizia con Emma Marrone: “Merita il meglio”

Con le note di Arriverà, il brano che hanno portato insieme al Festival di Sanremo, Kekkò dei Modà inizia a parlare della sua amica Emma Marrone. È accaduto ieri, durante la puntata di Verissimo. Francesco Silvestre era tra gli ospiti della Toffanin, e durante l’intensa intervista ha voluto dedicare un pensiero alla cantante, da poco operatasi per la terza volta a causa di un tumore. Kekkò racconta di aver scritto ad Emma sia prima che dopo l’intervento. Prima dell’operazione, il leader dei Modà ha contattato Emma per sapere cosa stesse succedendo. “Sappi che noi siamo quella voce tra tutti coloro che fanno il tifo per te e ti sostengono”, queste le parole di conforto che Kekko ha inviato a Emma in quei difficili momenti. Il cantante racconta di averle riscritto dopo l’operazione e che lei ha risposto come sempre in maniera carina. A questo punto, Silvia Toffanin legge le parole del post di Instagram pubblicato da Emma dopo l’operazione, e Kekko conclude: “Sono felice, la salute è al primo posto, e lei merita il meglio!”