Ad un mese dall’uscita del libro di Giulia De Lellis, parla la co-autrice del progetto: ecco cosa dichiara Stella Pulpo al Corriere della Sera.

Il 17 Settembre scorso è stato pubblicato il primo libro di Giulia De Lellis. ‘Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza’, è questo il suo titolo, ha davvero scalato tutte le classifiche. Attualmente, infatti, il romanzo dell’influencer ha riscosso un successo davvero spropositato. Ma, ammettiamolo, il risultato era stato già preannunciato. Un po’ tutti, infatti, erano curiosi di conoscere i reali motivi e relativi retroscena sulla fine della storia d’amore con Andrea Damante. Tuttavia, come dichiarato più volte dalla diretta interessata, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è stata l’unica a mettere mano alla realizzazione di tale progetto. Ma è stata aiutata da un’autrice. Parliamo, infatti, di Stella Pulpo. Ecco. È proprio lei che, in una recente intervista al quotidiano La Corriere della Sera, ha proferito parola al riguardo per la prima volta. Ecco cosa dichiara la blogger.

Potrebbe interessarti anche:

Giulia De Lellis, parla l’autrice del libro: ecco cosa dichiara

Se ne parla da diverso tempo. Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza, il libro di Giulia De Lellis, affronta per la prima volta il tradimento che l’ex tronista di Uomini e Donne ha subito da parte Andrea Damante più di un anno fa. Un compito non affatto facile, come dichiarato più volte dalla diretta interessata. Ma che è stato portato al termine grazie anche all’aiuto di una professionista. Stella Pulpo, infatti, è stata la co-autrice del romanzo dell’influencer. Ed è proprio lei che, in una recente intervista per Il Corriere della Sera, ha fatto un bel po’ di confessioni inedite. In primis, la blogger è convinta che il successo del libro sia dovuto principalmente alle tematiche affrontate. Ma non solo. Perché Stella, probabilmente per la prima volta, ha confessato di aver avuto, almeno all’inizio, delle perplessità sulla proposta avanzatole, ma che, d’altra parte, confrontarsi con un’altra donna era un atto da vera femminista.

Per ulteriori news su Giulia De Lellis –> clicca qui