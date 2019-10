Valentina Dallari, spunta la foto da bambina: la somiglianza è incredibile. Spunta il commento dell’ex tronista.

Di Valentina Dallari se ne parla molto ultimamente: ha presentato recentemente a Pomeriggio Cinque il suo nuovo libro autobiografico intitolato “Non mi sono mai piaciuta“. L’ex tronista di Uomini e Donne ha avuto a che fare con l’anoressia ma grazie a medici ed alla sua famiglia è riuscita ad uscirne. La giovane bolognese finì anche nel mirino degli haters e del web per aver condiviso il suo periodo buio. Ha deciso di raccontare la sua storia mettendo nero su bianco ed il suo è un libro, come spiegato da lei stessa, utile anche a tutte le giovani ed i giovani di oggi. Poco fa è spuntata una foto sui social di lei da piccola: diamo un’occhiata alla somiglianza ed al suo commento.

Valentina Dallari, spunta la foto da bambina: “Il tempo non esiste”

Valentina Dallari ha pubblicato poco fa sul suo profilo Instagram due scatti, uno di ora ed uno di quando era piccola. “16 anni di differenza. Stessi occhi, stessa testa. Il “tempo” non esiste” scrive l’ex tronista per dimostrare che nonostante i brutti periodi che ha attraversato e la malattia sconfitta, è sempre la stessa. E’ infatti incredibile quanto la giovane bolognese non sia per nulla cambiata!

“Bella anche se con un velo di tristezza negli occhi”, “Sei bellissima”, “Che Occhi profondi” e tantissimi messaggi ha ricevuto il post da parte di utenti Instagram.