Barbara D’Urso, clamoroso: conquista la domenica sera nonostante Inter-Juve, risultati pazzeschi per una donna che si impegna nel suo lavoro come nessuno mai riuscirebbe.

Barbara D’Urso può festeggiare ancora una volta grazie ai grandissimi risultati ottenuti dal suo Live – Non è la D’Urso. Sì, perché proprio negli ultimi minuti ha pubblicato su Instagram un post in cui spiega che la trasmissione è stata vista da milioni di persone. Insomma, una enorme soddisfazione per una conduttrice che fa del suo lavoro la sua ragione di vita. Sappiamo tutti, infatti, quanta motivazione metta Barbara D’Urso in ogni suo intervento. Solo nella giornata di ieri ha condotto Domenica Live e subito dopo Non è la D’Urso. Un impegno non da poco che lei è riuscita a rispettare in ogni forma. Non si è mai tirata indietro, ‘Carmelita’, anche quando la produzione le chiese se avesse bisogno di riposare. Di mollare un po’ la presa. No, non se ne parla: Barbarella è più in forma che mai e lo dimostra ogni volta che va in diretta.

Ascolti strepitosi per Barbara D’Urso: la domenica sera è sua!

Il suo programma, ieri sera, è partito a quota 7% di share ed ha portato, poi, Canale 5 fino al 25%. Insomma, numeri record per Barbara D’Urso che sembra non averne mai abbastanza.

“Buongiorno!! Ieri sera grande risultato per LIVE NONELADURSO che parte al 7% di share e porta Canale5 a oltre il 25%!! Picchi di oltre 3 milioni di spettatori nella serata più affollata di programmi della settimana e con il big match Inter-Juve!!! Il talk più visto della serata!! E anche DOMENICALIVE è il programma più visto della sua fascia!! Grazieeeeeeeee”. Questo il suo messaggio su Instagram.

Barbara ha voluto anche sottolineare che quella di ieri era una serata difficile. Sì, perché in tv c’era anche un incontro di calcio molto importante: Inter-Juve. Un match attesissimo da tutti gli appassionati del mondo del pallone. Picchi di 3 milioni di telespettatori per la D’Urso in una serata in cui il calcio avrebbe dovuto vincere facile.