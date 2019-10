Cecilia Rodriguez abbassa i pantaloni: la mano è proprio lì…Instagram si fa ‘hot’; ecco il post che ha infiammato i fan.

Basta poco a Cecilia Rodriguez per far impazzire i suoi fan. Soprattutto negli ultimi giorni, in cui la bellissima sorella di Belen sta pubblicando sui social varie foto tratte da una campagna pubblicitaria. La testimonial, ovviamente, è lei. E gli scatti sembrano essere davvero uno più bello dell’altro. E più ‘hot’. Come quello pubblicato poco fa su Instagram: Chechu è decisamente sensuale. La posa è bollente, ma soprattutto, è la sua mano ad attirare l’attenzione…Diamo un’occhiata.

Cecilia Rodriguez si abbassa i pantaloni: la mano è proprio lì, followers impazziti

Una Cecilia Rodriguez più sexy che mai, quella che stiamo vedendo negli ultimi giorni sul suo profilo Instagram. La bellissima argentina è testimonial di una campagna pubblicitaria, durante la quale ha scattato delle foto davvero bollenti. Come quella apparsa poco fa sul suo profilo ufficiale. Una foto che ha fatto letteralmente impazzire i followers. Guardate un po’:

Una Rodriguez in versione ‘wild’ potremmo definirla. Cecilia è veramente accattivante nell’ultimo post che ha pubblicato su Instagram. La showgirl argentina indossa abiti davvero particolari, ma ad attirare l’attenzione è sicuramente la ‘posizione’ della sua mano. Chechu abbassa i pantaloni...e la foto diventa inevitabilmente ‘hot’. In poco tempo il post ha attirato una pioggia di like e commenti. Tutti ricchi di complimenti per la sexy sorellina di Belen. Che, diciamolo, sa sempre come alzare la temperatura su Instagram! Fortunato Ignazio Moser, col quale l’argentina fa coppia fissa sin dalla loro conoscenza al Grande Fratello Vip nel 2017.