Elisa Isoardi, gaffe a La Prova del Cuoco: non l’ha presa bene e prova ad andare avanti con un sorriso, vediamo insieme cosa è successo in diretta

Elisa Isoardi non l’avrà presa proprio molto bene. No, la battuta del cuoco ‘amatoriale’ che quest’oggi era ospite a La Prova del Cuoco non è stata carina. Elisa ha provato a passarci su senza dare troppa importanza a quelle parole. Tuttavia, il pubblico ed i telespettatori sicuramente le avranno udite. Si parlava di figli, famiglie, coniugi e quant’altro. Così, la conduttrice si è rivolta al cuoco: “Tu hai figli?”, ecco, la sua risposta non è stata proprio delle ‘migliori’.

Gaffe a La Prova del Cuoco: Elisa Isoardi non l’ha presa bene

La gaffe non è passata inosservata ed anche il cuoco si è accorto di aver detto qualcosa di poco carino. “Tu hai figli?”, gli chiede la Isoardi, così per argomentare un po’ e dargli modo di parlare. Il cuoco risponde: “No, sono single, zitello come te”. “Ah, certo, anche io sono zitella, siamo già andati un po’ avanti con l’età qui”, dice la Isoardi. Il cuoco si rende conto di aver detto qualcosa di poco carino e specifica: “No, io sono avanti con l’età, non tu”. Elisa risponde con un sorriso di circostanza e cerca di andare avanti: “Va bene” e si volta verso Juri, il cuoco del Peperone Verde de La Prova del Cuoco.

Una gaffe che non è passata inosservata e che sicuramente non avrà fatto piacere alla Isoardi che, tuttavia, ha reagito con uno dei suoi splendidi sorrisi. Anche se, talvolta, si sente qualcosa di poco carino, l’importante è reagire con solarità. Un sole che Elisa ha dentro e che trasmette sempre ai telespettatori e a tutte le persone che le sono vicino. Sappiamo bene che la conduttrice è appena uscita da una lunga storia d’amore con Matteo Salvini e adesso non si sente affatto pronta per intraprenderne un’altra. Per ora, le basta il suo Zenit!

