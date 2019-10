Emma Marrone, arriva la prima foto dopo l’intervento: la cantante è in compagnia di una persona speciale, intenta in una ‘particolare’ attivitò, ecco come sta.

Emma MArrone ha fatto preoccupare i fan lo scorso 20 settembre, quando ha annunciato che avrebbe dovuto fermarsi per affrontare un problema di salute. ‘Voglio chiudere i conti una volta per tutte con questa storia’, aveva detto la cantante, senza mai però entrare nello specifico di quello che le è accaduto. Non si sa nel dettaglio cosa abbia avuto Emma, ma di sicuro ha subito un intervento, come lei stessa ha confermato con un post su Instagram circa dieci giorni fa. Tantissimi i messaggi di affetto e solidarietà per la cantante da parte di colleghi, amici e fan, che le hanno fatto sentire tutto il loro calore. Poche ore fa, l’ex vincitrice di Amici è tornata a mostrarsi sui social: ecco come sta nella sua prima foto dopo l’operazione.

Emma Marrone, ecco la sua prima foto dopo l’intervento: come sta la cantante

Emma Marrone è tornata a mostrarsi sui social dopo il delicato intervento che l’ha costretta a prendersi una pausa dal lavoro. La cantante è stata immortalata da una sua cara amica, nonché collega, Paola Turci, che ha pubblicato nelle sue storie una foto di Emma intenta a truccarla. ‘La mia Make-Up Artist è una gnocca’, ha scritto la Turci, mostrando il viso sorridente e sereno di Emma, che ha in mano un fondotinta ed è effettivamente intenta a occuparsi del make up di Paola.

Come si può vedere dallo scatto, Emma è sorridente e serena, evidentemente sollevata dopo quest’esperienza sicuramente non facile da affrontare, sulla quale finora ha preferito mantenere il massimo riserbo, ma che pian piano sta diventando solo un brutto ricordo.

