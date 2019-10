Fedez ha pubblicato poco fa un enigmatico messaggio nelle storie Instagram: ‘Non cercatemi’, le sue parole fanno preoccupare i fan, ecco cosa succede al rapper.

Fedez è scomparso dai social da ormai qualche settimana, e la cosa non è certo passata inosservata. Il rapper è sempre molto attivo su Instagram, dove pubblica ogni frammento della sua vita quotidiana, dal lavoro ai momenti di coppia con Chiara Ferragni, passando ovviamente per il piccolo Leone, grande protagonista dei profili social dei genitori. Ora che Fedez è fuori per motivi di lavoro, Chiara Ferragni si sta occupando del piccolo e lo ha portato qualche giorno in montagna. Ma dove si trova Fedez? E soprattutto, cosa significa l’enigmatico messaggio che ha appena postato su Instagram dopo settimane di silenzio? Ecco cosa succede al rapper.

Fedez torna sui social: l’enigmatico messaggio fa preoccupare i fan

Fedez è tornato sui social dopo due settimane di silenzio. Era stato lui stesso ad annunciare ai fan il suo imminente allontanamento da Instagram, per motivi di lavoro. In realtà il rapper è partito per partecipare a un reality, dal titolo Celebrity Hunted. Si tratta di un format inglese, che dal 2020 andrà in onda anche in Italia, su Amazon Tv. Tra i protagonisti, oltre al rapper, anche Francesco Totti, Diana Del Bufalo, l’attore Cristiano Caccamo e altri volti noti del mondo dello spettacolo.

Lo scopo del reality è sfuggire a un gruppo di cacciatori, composto da ex militari ed esperti di informatica, cercando di far perdere le proprie tracce per due settimane, avendo a disposizione solo pochi euro e un kit di sopravvivenza. I ‘fuggitivi’, questo il nome dei concorrenti, devono letteralmente sparire dalla circolazione, ma possono anche farsi aiutare dai conoscenti per trovare il nascondiglio giusto. Ecco allora spiegata l’enigmatica frase di Fedez su Instagram: il rapper evidentemente è nel pieno della sua avventura a Celebrity Hunted e sta cercando di far perdere le sue tracce ai cacciatori. Non ci resta che aspettare i prossimi sviluppi e scoprire insieme come andrà a finire l’avventura di Fedez e degli altri concorrenti.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI