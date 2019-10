Giulia De Lellis ha letteralmente sedotto i suoi followers: con un incantevole completo di lingerie nero ha ricevuto numerosi complimenti.

In questo ultimo periodo Giulia De Lellis ha deciso di staccare un po’ la spina. I suoi impegni lavorativi sono stati davvero numerosi in queste ultime settimane, soprattutto dopo l’uscita del suo primo libro. E così l’influencer, per ricaricare le pile, ha deciso di prendersi un bel periodo di vacanza. Ha, infatti, deciso di seguire il suo fidanzato, Andrea Iannone, nel tour di MotoGp. Un’assenza che, a quanto pare, durerà circa 5 settimane. Ma che, d’altra parte, era più che inevitabile. Nonostante questo, però, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non perde occasione di poter interagire con i suoi fan. Infatti, pochissime ore fa, ha pubblicato un incantevole scatto in lingerie di pizzo nero catturando l’attenzione dei suoi followers. Volete vederla anche voi in queste vesti? Vi accontentiamo subito.

Giulia De Lellis in lingerie di pizzo: la foto ‘bollente’ conquista Instagram

Ne sono passati di anni da quando Giulia De Lellis è entrata nel mondo della televisione, eppure l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne continua a cavalcare l’onda del successo. Ha soli 23 anni, Giulia. Ma il suo seguito è davvero clamoroso. Autrice di un libro che, stando a quanto trapelato dal web, è risultato essere un vero e proprio successo, ed ideatrice di tantissimi altri progetti innovativi, è una vera e propria macchina da guerra. Proprio per questo motivo, come dicevamo, ha ritenuto necessario una lunga pausa. I suoi impegni lavorativi, per il momento, sono bloccati, eppure Giulia non perde occasione di poter interagire con i suoi fa. Infatti, pochissime ore fa, ha condiviso una foto su Instagram davvero sbalorditiva. Indossa un completo di lingerie in pizzo nero, appartenente molto probabilmente alla sua linea di biancheria intima per una nota marza aziendale. Ed, in un batter baleno, ha conquistato tutti. Ecco lo scatto in questione:

Ve l’avevamo detto: Giulia è davvero irresistibile. Lo testimoniano, non a caso, i numerosi messaggi di complimenti che la giovane influencer ha ricevuto sotto questo scatto. In effetti..

