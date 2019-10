Giulia De Lellis, svelati il titolo e il trailer della web serie di cui è protagonista con altri attori importanti: ecco il video su Instagram.

Giulia De Lellis è sicuramente uno dei personaggi del momento. Dopo Uomini e Donne, la sua carriera è stata in continua ascesa, fino a farla diventare una delle più importanti influencer in Italia. Poche settimane fa è uscito il suo primo libro, ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza’, che ha avuto un successo incredibile, raggiungendo numeri record. Ora Giulia è in Asia e si sta godendo una meritata pausa dal lavoro, insieme al fidanzato Andrea Iannone, impegnato tra Giappone e Indonesia con due Moto Gp. Ma mentre Giulia è in vacanza dall’altra parte del mondo, su Instagram è appena stato svelato il titolo e il trailer della web serie che ha girato prima dell’estate e di cui è protagonista: ecco il video e chi sono gli altri attori.

Giulia De Lellis è la protagonista di una web serie, cosa che lei stessa aveva annunciato poco prima dell’estate. Ora il prodotto sembra finito e su Instagram è sono stati svelati il titolo e il trailer. La serie si chiama ‘Una vita in Bianco’ e sarà su Witty Tv a partire dal 20 ottobre. Ecco il trailer ufficiale, che svela anche i nomi degli altri attori protagonisti.

Il video è esilarante e già preannuncia un prodotto davvero divertente e soprattutto fresco, con tutti attori giovani. Si parla di amore a quanto pare, amore al tempo dei social, con attori come Ludovica Bizzaglia e Luca Turco, entrambi star di Un Posto al Sole, e l’esrdio davanti alla cinepresa della De Lellis. L’influencer si è lanciata anche in questa avventura apparentemente ‘lontana’ dal suo lavoro, che sicuramente le regalerà l’ennesimo grande successo.

