Rosy Abate 2, l’annuncio sull’ultima puntata della serie sconvolge i fan: cosa succedrà nel finale di stagione? A parlare è il produttore Pietro Valsecchi.

Rosy Abate 2 sta avendo un grandissimo successo in termini di pubblico. Com’è successo già con la prima stagione, anche la seconda sta regalando emozioni al cardiopalma e tanti colpi di scena. Venerdì scorso è andata in onda la penultima puntata e manca sempre meno al finale di stagione, attesissimo dal pubblico, anche perché a Verissimo il protagonsta Vittorio Magazzù si è lasciato sfuggire un’anticipazione choc, ovvero che nell’ultima puntata avverrà una ‘morte importante’. Immediatamente i fan della serie hanno pensato a Rosy, interpretata da Giulia Michelini. La morte della protagonista sarebbe davvero dura da digerire per gli appassionati dello sceneggiato: e allora il produttore Pietro Valsecchi è intervenuto sulla vicenda, facendo una rivelazione choc.

Rosy Abate 2 , la rivelazione choc di Pietro Valsecchi sul finale di stagione: le sue parole

Rosy Abate 2 sta per finire, venerdì andrà in onda l’attesissimo finale di stagione e i fan si chiedono chi sia il personaggio importante che morirà, come annunciato dal protagonista Vittorio Magazzù a Verissimo. E’intervenuto sulla questione il produttore Pietro Valsecchi, che da quando è andata in onda l’intervista da Silvia Toffanin, ha ricevuto migliaia di messaggi e mail da parte dei fan, che vogliono sapere se sia Rosy la protagonista che morirà nell’ultima puntata. Da qui, la rivelazione che ha lasciato tutti senza parole.

‘Sto rifacendo il montaggio dell’ultima puntata della serie’ – ha annunciato Valsecchi – ‘Voglio chiuderla nel migliore dei modi, visto tutto l’affetto che ci avete dimostrato’. Le sue parole sono davvero incredibili. A quanto pare, dunque, il finale di stagione che andrà in onda venerdì sarà diverso in alcuni passaggi da com’era stato concepito inizialmente. Cosa succederà? Rosy morirà davvero lasciando dunque per sempre la serie? Non ci resta che aspettare venerdì e scoprirlo insieme.

