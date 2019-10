La sparizione di Francesco Totti, i fan sono preoccupati: il ” Re ” di Roma annuncia il suo allontamento per un periodo di tempo indefinito.

Francesco Totti sparisce dai social e in giro per un po’ di tempo, rilasciando questo comunicato sul suo profilo Instagram. La sparizione del ” RE ” di Roma ha allarmato e non poco i suoi fan e seguaci, che hanno pensato alle varie possibilità che hanno potuto condurre Totti a questo gesto. La foto risale a poco più di un’ora fa, e in poco tempo ha già fatto il giro del web, accumulando like e migliaia di commenti. Se Totti voleva rassicurare i propri fan non è riuscito nell’intento, anzi, ha insinuato il dubbio che stia organizzando qualche sorpresa in ambito calcistico, come si può leggere dai commenti sul suo profilo social. Invece più plausibile, l’ipotesi che vede un coinvolgimento di Totti in un reality show, e con più precisione Celebrity Hunted, visto che lo stesso messaggio del ” RE ” è stato postato oggi anche sui profili di altri vip quali: Fedez, Diana Del Bufalo, Claudio Santamaria e Cristiano Caccamo.

Leggi anche:

La sparizione di Francesco Totti lascia tutti senza parole, ma cos’è Celebrity Hunted?

Con questo post su Instagram, Francesco Totti ha fatto preoccupare i suoi fan. Che fine ha fatto l’ex capitano della Roma? La sparizione di Totti dai social lascia tutti senza parole, ma se fosse vera la sua partecipazione a Celebrity Hunted ne vedremo delle belle. Il reality show in questione è andato in onda la prima volta in Inghilterra nel settembre del 2015 ottenendo un buon riscontro da parte dei telespettatori. Il reality si basa sulla vera e propria caccia ai vip da parte di un gruppo di cacciatori con esperienza nelle forze armate e con accesso a strumentazioni tecnologiche avanzate. I Vip dovranno rimanere in incognito per due settimane, cercando di non farsi trovare.