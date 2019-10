Temptation Island Vip anticipazioni quinta puntata: scatta il bacio tra una fidanzata e un tentatore, fughe e colpi di scena, sarà una serata infuocata.

Temptation Island Vip è giunto ormai alla quinta puntata. Il viaggio nei sentimenti delle coppie che hanno scelto di partecipare al programma volge ormai al termine, ma le sorprese e i colpi di scena non mancheranno anche stasera. Alessia MArcuzzi è pronta ad accompagnare il pubblico in un’altra puntata infuocata, tra fughe improvvise, pianti di disperazione e pinnettu davvero difficili da digerire. Ci sarà addirittura un bacio tra una fidanzata e un tentatore. Ma ecco cosa accadrà nel dettaglio in questo quinto appuntamento con il reality sulle coppie di Canale 5.

Temptation Island Vip quinta puntata: ecco tutte le anticipazioni nel dettaglio

Temptation Island Vip è un programma in cui si mettono a nudo le proprie emozioni e i propri sentimenti, e non sempre purtroppo le cose finiscono nel migliore dei modi. Nella scorsa puntata abbiamo assistito al falò di confronto anticipato tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi e a quello tra Simone Bonaccorsi e la fidanzata Chiara Esposito, che hanno deciso di lasciare il programma insieme. Ma sarà così anche per le altre coppie rimaste nei villaggi? A giudicare dalle anticipazioni, la cosa non è affatto scontata. Questa sera assisteremo infatti al bacio a stampo tra Silvia Tirado e il single Valerio, che avverrà nel corso del gioco ‘Obbligo o Verità’, e lascerà a bocca aperta il fidanzato Gabriele Pippo.

Ancora lacrime, invece, per Pago, che assisterà a nuovi video della fidanzata Serena Enardu e del tentatore Alessandro, sempre più complici e vicini. A quanto pare, ci sarà anche un tentativo di fuga della new entry Alex Belli, il quale cercherà di farsi sentire dalla compagna Delia Duran, che nel villaggio ha legato particolarmente con il single Riccardo. I due faranno il bagno insieme vestiti, con un atteggiamento che probabilmente non piacerà affatto ad Alex. L’attore raggiungerà la fidanzata come ha fatto Ciro Petrone nella prima puntata? O si tratterà solo di un momento di sfogo? Non cii resta che aspettare le 21.30 per scoprirlo insieme!

