Temptation Island Vip, reazione shock di Alex Belli: scappa via dal falò. Ecco cosa è successo.

È arrivata quasi al capolinea anche questa ultima e scoppiettante edizione di Temptation Island Vip. Il reality dei sentimenti dedicato alle coppie vip è giunto alla penultima puntata, in cui i protagonisti affronteranno l’ultimo falò prima del faccia a faccia col proprio partner. Tra le coppie che si sono messe in gioco quest’anno, ci sono anche l’attore Alex Belli e la sua fidanzata Delia Duran. I due sembravano molto sicuri del loro amore, ma il single Riccardo ha seminato zizzania tra i due. Questa sera, il primo pinnettu per Alex Belli, che sembra inizialmente moderatamente preoccupato. Ma poi…

Temptation Island Vip, reazione shock di Alex Belli: scappa via durante il falò

Primo pinnettu per Alex Belli, che vede la sua Delia sempre più vicina al single Riccardo. I due sembrano avere feeling, ma Alex non sembra essere particolarmente preoccupato. “Si mi dà fastidio che si spalmano la crema solare, ma siamo qui, ci sta”. Ma, all’ultimo falò con Alessia, vedremo Alex molto diverso. Se per il primo video non si è arrabbiato, quello che ha visto al falò ha scatenato una reazione davvero inaspettata. Alex vede nuovi video di Delia in compagnia del tentatore, che chiama scherzosamente ‘Tarzan’. I due fanno una passeggiata a cavallo e sembrano avere sempre più confidenza. Ma quando Riccardo regala un vestito a Delia per farle un ritratto, la situazione precipita. I due si avvicinano sempre di più, fino a lanciarsi in acqua insieme. Non prima di ‘spogliarsi’. Lei dice a Riccardo: “Togli la maglia solo? Ti devi levare tutto!”. L’intesa tra i due si fa sempre più forte e Delia appare molto a suo agio col single Riccardo, che la prende in braccio e la porta in acqua.

È a questo punto che Alex esplode: “Adesso vado di là e la porto via perché mi sono rotto i cogl****”. L’attore è furioso nel vedere la fidanzata nelle braccia del tentatore. “Cosa mi hai fatto tu?”, pronuncia Delia. Alex non ci vede più e scappa improvvisamente dal falò, gettando via cuffie e tablet. Alex inizia a correre, incurante degli uomini della produzione che tentano di fermarlo. “Delia, Delia!”, urla ripetutamente l’attore. Dopo un po’, Alex si calma, e conclude il falò confrontandosi con Alessia. Ma la sua rabbia non sembra placarsi…Come finirà tra loro? Il falò di confronto finale è molto vicino!