Temptation Island Vip, Silvia bacia il single Valerio: la reazione di Gabriele è inaspettata. Ecco cosa è successo durante l’ultima puntata.

Penultima puntata per Temptation Island Vip. I protagonisti stanno per arrivare alla resa dei conti: cosa accadrà nei falò di confronto finali? Tra le coppie più chiacchierate, c’è quella di Gabriele Pippo e la sua fidanzata Silvia. E proprio loro, questa sera, saranno protagonisti di un episodio molto particolare. Gabriele vedrà un video abbastanza forte. Immagini che lo lasceranno senza parole. Ecco cosa è successo durante la puntata di questa sera.

Potrebbe interessarti anche:

Temptation Island Vip, Silvia bacia il single Valerio poi si pente: Gabriele è ormai troppo deluso

Non è una serata facile per Gabriele Pippo, il figlio del comico Pippo Franco. Per lui ben due chiamate al pinnettu. Video non proprio piacevoli, quelli che riguardano la sua fidanzata. Gabriele vedrà il bacio tra Silvia e il tentatore Valerio. Ma attenzione, si tratta del gioco ‘Obbligo o verità’. Gabriele, però, non sembra giustificare la ragazza, per la quale non è più sicuro di provare sentimenti forti: “Forse non la amo più, la delusione è troppo forte”. Ma Gabriele viene chiamato nuovamente nel pinnettu, per vedere la situazione tra Valerio e la sua fidanzata dopo il bacio. È a questo punto che Gabriele si infurierà e non poco.

Nel video che vede, Silvia è in lacrime, pentita per aver baciato Valerio, anche per gioco. Si sente in colpa per aver messo a rischio la sua storia per una persona conosciuta da pochi giorni. “Non si fa, se uno non ti piace ok, ma lui mi piace, non dovevo farlo”. Gabriele non sembra intenerirsi con le lacrime della sua ragazza: “Ci dovevi pensare prima, inutile che piangi ora, fatte sto pianto!” è il commento del concorrente, che non cambia opinione. “Non ti dovrebbe piacere fisicamente, cosa ca*** stai dicendo? Non è che cambio idea col discorso che hai fatto! Sembrano dei bambini di 5 anni!”. Gabriele sembra davvero deluso dalla sua fidanzata Silvia: il bacio a stampo, per lui, non è la cosa più grave, ma le parole dette dall’inizio. La situazione sembra davvero critica per loro: come finirà tra la coppia?