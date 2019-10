Continua l’appuntamento con Temptation Island Vip, Pago e Serena affrontano l’ultimo falò prima del confronto finale: cos’è successo.

Penultima puntata di Temptation Island Vip. In questo appuntamento che sta andando in onda proprio in questo momento, continua il viaggio nei sentimenti delle tre coppie rimaste in gioco. La prima ad essere raccontata è quella formata da Pago e Serena Enardu. Ecco. Il loro percorso non è iniziato nei migliori dei modi. Sin da subito, l’ex tronista di Uomini e Donne ha legato particolarmente con il single Alessandro. E, man mano che il suo percorso proseguiva all’interno del villaggio, il loro rapporto è andato sempre a migliorare. È proprio per questo motivo che, per l’ultimo falò, il cantautore sardo non ha visto delle immagini molto piacevoli della sua fidanzata. Ecco cos’è accaduto.

Serena Enardu e Pago a Temptation Island Vip, ultimo falò: cos’è accaduto

Continua il viaggio nei sentimenti di Pago e Serena Enardu a Temptation Island Vip. Siamo giunti, quasi, alle battute d’arresto. E, come previsto dal gioco, è giunto il momento dell’ultimo falò. Momento che per Pago è stato davvero difficile. O, perlomeno, è quello che si evince dalle immagini che stanno andando adesso in onda su Canale 5. Serena Enardu, la fidanzata del cantautore sardo, è molto vicina al single Alessandro. Lo è sempre stata, certo. Ma, negli ultimi giorni all’interno del villaggio, l’ex tronista lo è ancora di più. Non ci sono soltanto, infatti, importanti gesti e sguardi, ma anche parole che, com’è giusto che sia, fanno particolarmente soffrire il suo fidanzato. Il cantante, infatti, è davvero su tutte le furie. E, soprattutto, non riesce affatto a comprendere il comportamento della giovane Enardu. Pago è convinto che Serena si sia infatuata del bel tentatore. Tuttavia, non riesce a capire per quale motivo l’ex tronista non abbia avuto intenzione di chiedere un confronto immediato.

Perché non chiede un falò immediato Pago? Il motivo

Certo, Serena avrebbe potuto chiedere un falò immediato al suo fidanzato Pago. Ma perché non è lui a farlo? Ecco la risposta arriva dal diretto interessato. Che, giunto nel villaggio subito dopo l’ultimo falò, il cantante si sfoga con la single Valentina ed ammette le sue ‘paure’. Non vuole che la sua storia d’amore finisca. Certo, è consapevole dell’atteggiamento di Serena. Ma ha seriamente paura che il suo amore finisca.

