Temptation Island Vip, ultimo falò anche per Serena Enardu: l’ex tronista sarà completamente spiazzata dalla decisione di Pago.

La seconda edizione di Temptation Island Vip si sta rivelando davvero incredibile. Tutte le coppie di quest’anno, infatti, hanno regalato delle emozioni davvero sorprendenti. In primis, la coppia formata da Serena Enardu e Pago. Se pochissimi istanti fa, vi abbiamo parlato dell’ultimo falò di Pago, adesso è il turno della sua fidanzata. Come previsto dal gioco, anche l’ex tronista di Uomini e Donne ha potuto vedere le ultime immagini del suo compagno. Tuttavia, è proprio in questo preciso momento che la giovane Enardu appare completamente destabilizzata per la decisione presa dal cantante. Tanto che, terminato il falò, l’ex tronista si sfoga con il single Alessandro. Ecco cosa è successo.

Ultimo falò per Serena Enardu a Temptation Island: il crollo emotivo

A differenza sua, Pago ha trovato un po’ in più di difficoltà all’interno del villaggio di Temptation Island Vip. Si è sempre dichiarato molto innamorato e sicuro del suo amore, il cantante sardo. E, proprio per questo motivo, probabilmente ci ha messo un po’ di tempo per aprirsi con la tentatrice Valentina. Certo, il rapporto che Serena Enardu ha instaurato con il single Alessandro non sta affatto a significare che l’ex tronista no sia innamorata del suo compagno, sia chiaro. Tuttavia, l’ultimo falò per la giovane Enardu è stato davvero molto complicato. Per lei, infatti, non ci sarà alcun filmato da vedere che riguarda il suo fidanzato. Ed è proprio in questo preciso istante che Serena ha preso coscienza di quanto accaduto all’interno del suo villaggio. I suoi atteggiamenti, le sue parole e, soprattutto, il suo rapporto con Alessandro hanno, senza alcun dubbio, ferito Pago. Una decisione del cantante, quindi, che l’ha davvero spiazzata. Ma che, d’altra parte, l’ha fatta realmente ragionare.

La reazione di Serena appena entrata nel villaggio

Un ultimo falò, quindi, davvero molto complicato per Serena Enardu. L’ex tronista, dopo aver appreso del mancato filmato da parte del suo fidanzato, ha avuto un vero e proprio crollo emotivo. È soltanto in questo preciso istante, infatti, che la giovane ha avuto consapevolezza di quanto stia male il suo fidanzato nel vedere determinati video su di lei. Immediata è stata la reazione del single Alessandro. Che, come è solito fare, ha cercato in tutti i modi di far ‘ragionare’ l’ex tronista. Come andrà a finire? A quanto pare, sembra che a fine puntata ci sia il confronto finale tra i due.

