Uomini e Donne, Gianni Sperti: parole al veleno su Gemma Galgani durante la puntata di oggi del Trono Over.

La puntata di oggi di Uomini e Donne è dedicata al Trono Over e, come sempre, si apre con Gemma Galgani e i suoi spasimanti. Non mancano subito le critiche. La Dama di Torino è infatti andata a parlare con il suo corteggiatore Jean Pierre in lacrime perché, a suo dire, l’uomo le aveva mancato di rispetto.

Gemma, Uomini e Donne: lacrime e imbarazzo

Nella puntata del Trono Over di Uomini e Donne vediamo Gemma correre dietro le quinte da Jean Pierre, il suo corteggiatore. Nelle scorse puntate l’uomo era stato tacciato di essere falso da Anna che, a suo dire, le aveva detto: “Perché non mi hai dato tu il numero invece di Gemma”. Dopo la puntata così la donna è andata a chiarire, ma dopo qualche parola e molte lacrime lei non accenna a volersene andare e lui invece le dice: “Puoi andare, che facciamo qui”. Tornati in studio l’opinionista Gianni Sperti dice la sua.

Gianni Sperti contro Gemma, Uomini e Donne

“È imbarazzante. Si vede chiaramente lei che elemosina amore dagli uomini. Continuavi a chiedere se dovevi andare via o no. Ma poi perché piangevi? Posso piangere se mi manca di rispetto una persona che conosco da tempo” Gianni Sperti non si trattiene e sostiene che la Galgani con quella scena assieme al suo corteggiatore Jean-Pierre sia stata imbarazzante.

Uomini e Donne: tutte le ultime news sulle puntate

Se vi siete persi qualche puntata di Uomini e Donne ecco le più interessanti:

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI