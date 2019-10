In quest’ultima Instagram Stories, Alessia Marcuzzi è senza pantaloni sul letto: alza la gambe, ma quel dettaglio non passa inosservato.

Sempre di più sbalorditiva, Alessia Marcuzzi. Pochissime ore fa, infatti, la conduttrice di Temptation Island Vip ha condiviso, con i suoi followers, un’Instagram Stories davvero ‘bollente’. È notte inoltrata. E probabilmente, dopo la quinta puntata del viaggio nei sentimenti di Canale 5, la romana si è messa a letto. Ecco. Diciamo la verità: è stata una buonanotte un po’ particolare. Perché, da quanto si evince dalle immagini, sembra che Alessia sia senza i pantaloni del pigiama. Certo, nulla di scandaloso, sia chiaro. Bensì, ciò che cattura l’attenzione è un dettaglio che, dopo aver alzato le gambe, si intravede chiaramente dalla stories. Ecco di che cosa parliamo nel dettaglio.

Alessia Marcuzzi senza pantaloni: il dettaglio che non passa inosservato

Non è assolutamente la prima volta che Alessia Marcuzzi pubblica delle foto così particolari ed audaci. Già in passato, infatti, la conduttrice romana ha condiviso, con i suoi sostenitori, scatti in costume e con un Lato B in primo piano. O tanto altro ancora. Lo testimonia, non a caso, la ricca phogallery presente sul suo account Instagram. Come dicevamo precedentemente, poche ore fa, la bella Marcuzzi ha voluto dare la buonanotte ai suoi fan in modo molto particolare. È notte inoltrata. E, com’è giusto che sia, la conduttrice è sul letto intenta ad andare a dormire. Ecco. È proprio in questo preciso istante, che ci si rende conto che la romana è senza pantaloni del pigiama. Tutto bene fin qui, potremmo dire. Non è la né la prima né l’ultima. Tuttavia, a catturare l’attenzione dei suoi followers è un dettaglio che viene messo mostra quando Alessia alza le gambe. Di che parliamo? Vi mostriamo la foto:

Ecco. Lo avete visto anche voi? Beh, è praticamente impossibile non notare quelle strepitose calze a righe che le arrivano fin sopra il ginocchio.

