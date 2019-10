Ambra Angiolini si è raccontata al settimanale Vanity Fair: tanti retroscena sulla sua vita privata e sul rapporto con Massimiliano Allegri!

Ambra Angiolini sarà presto in tutte le sale cinematografiche: il 10 ottobre uscirà il suo nuovo film, Brave Ragazze, insieme a Serena Rossi, Silvia D’Amico e Ilenia Pastorelli. La famosa attrice oltre ad essere eccezionale nel suo lavoro è anche una mamma perfetta di due ragazzi, Jolanda e Leonardo avuti dalla sua relazione con Francesco Renga. La sua dolce metà attuale è Massimiliano Allegri, allenatore di calcio, ed ha deciso di raccontare come si è innamorata di lui durante un’intervista a Vanity Fair.

Ambra Angiolini si racconta: “Massimiliano mi ha salvata. Ecco come mi sono innamorata di lui“

“Quando ero bambina dicevo che da grande avrei voluto fare la mamma” è la prima confessione di Ambra Angiolini che si è raccontata tra le pagine di Vanity Fair. Ha svelato che durante un inverno del 2011 o 2012 ha avuto un periodo buio in cui aveva paura di tutto: “Le paure stavano dominando la mia vita. E quando succede così è l’inizio del baratro”, le sue parole. Così ha avuto l’opportunità di ricominciare diventando volontaria in un Ospedale Civile, a Brescia. E’ stata salvata in seguito anche da Massimiliano Allegri.

“Quel tipografo d’eccezione è Massimiliano. La cosa che mi salva dai momenti dolorosi è la sensazione di poter giocare con lui anche da adulta. E la cura che ha nei confronti della mia esistenza, di quella dei miei figli, della mia ex storia. Non c’è un solo passaggio della mia vita che Massimiliano non rispetti. Mi sono innamorata di lui perché come me è un tipo fuori moda. Mi sono accorta subito che mi piaceva perché siamo due sbagli. E due errori come noi, se si incontrano davvero, generano una cosa che sarebbe veramente stupido non affrontare. Quella cosa è la ripartenza dell’amore“: così Ambra descrive la sua storia con l’allenatore.