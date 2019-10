Amici Vip anticipazioni puntata 9 ottobre: chi sarà alla conduzione, chi sarà eliminato e chi verrà ripescato tra le celebrities

Amici Celebrities andrà in onda su Canale 5 mercoledì 9 ottobre. Il talent show non andrà in onda sabato sera a causa della partita della Nazionale italiana in programma il 12 ottobre ma anche perché il 19 ottobre partirà la nuova edizione di Tu si que vales.

La quarta puntata di Amici Celebrities prevede tantissime novità. Ecco qualche anticipazione di cosa succederà nella puntata di Amici Vip del 9 ottobre.

La puntata del 9 ottobre prevede tantissime novità a partire dalla conduzione. Non ci sarà più Maria De Filippi che sarà sostituita da Michelle Hunziker, precedentemente impegnata con Striscia La Notizia. La showgirl presenterà le restanti 3 puntate con la finale che sarà in diretta e andrà in onda il 23 ottobre.

Come rivela il Vicolo delle News, nella puntata di Amici Celebrities del 9 ottobre è stato ripescato Ciro Ferrara che torna in gara. La produzione ha deciso di fare un ripescaggio tra Joe Bastianich della Squadra Blu e l’ex calciatore, componente della Squadra Bianca.

La prima manche sarà vinta dai Bianchi che manderanno in sfida Francesca Manzini dei Blu. La squadra Blu guidata da Alberto Urso si aggiudicherà la seconda manche e ad avere la peggio sarà Massimiliano Varrese, costretto a scontrarsi con Francesca che perderà la sfida e sarà eliminata.

La Manzini non prenderà bene l’eliminazione e scoppierà a piangere.

Il quarto giudice della puntata di Amici Celebrities del 9 ottobre sarà l’attore Giulio Scarpati, che avrà una discussione con Emanuele Filiberto di Savoia. Tra gli ospiti: il rapper Fred De Palma, l’ex allievo del programma Riki e il comico Andrea Pucci.

Le Celebrities saranno pronte a mostrare le proprie doti nel canto e nella danza al cospetto di Ornella Vanoni, Giuliano Peparini e Platinette che, armati di iPad, giudicheranno le loro performance.

