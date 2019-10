Belen Rodriguez mostra il suo nuovo look sul suo profilo Instagram: ecco cosa ha fatto ai capelli la bellissima showgirl argentina

Belen Rodriguez torna a stupire i fan e questa volta non si tratta di nessuna foto hot e nessun bacio appassionato con suo marito Stefano De Martino. La bella showgirl ha colto di sorpresa i followers con un inaspettato cambio look che riguarda i suoi capelli.

Aria di cambiamenti, forse, per Belen che ha deciso di rivoluzionare il suo taglio di capelli, postando sul profilo Instagram tre meravigliosi scatti che mostrano tutta la sua bellezza. Ecco com’è cambiata e cosa ha fatto ai capelli.

Bellissima e impeccabile come sempre, Belen ha voluto condividere con i suoi quasi 9 milioni di followers, alcuni scatti che la ritraggono con il suo nuovo taglio di capelli. Si tratta di una bellissima frangia; un taglio che le dona tantissimo e che possiamo dire sia la moda del momento. Prima di Belen, infatti, anche Federica Nargi, Michelle Hunziker, Chiara Biasi e molte altre, hanno optato per questo look.

Visualizza questo post su Instagram Cambiare 🧡 @mario_gramegna @cristinaisacmua @lollomilano_74real @pamthemis Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 8 Ott 2019 alle ore 11:12 PDT