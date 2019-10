Belen Rodriguez ‘fuorilegge’: è successo mentre provava abiti con Stefano

Belen Rodriguez ‘fuorilegge’: è successo mentre provava degli abiti con Stefano De Martino, l’hanno notato e si è scatenata una bufera incredibile

Belen Rodriguez era nei camerini con Stefano De Martino per provare degli abiti. Come abbiamo visto nelle sue storie Instagram, erano in uno store di abiti vintage. Tutto molto carino: Belen e Stefano, infatti, si divertivano nel provare questo, quell’altro. Insomma, un pomeriggio di shopping che non fa mai male. Insomma, si sono rilassati ed hanno rinnovato probabilmente il guardaroba. Tuttavia, c’è un dettaglio nelle foto che Belen ha postato su Instagram che non è di certo passato inosservato. Un dettaglio che ha scatenato un bel po’ di polemiche. Vediamo, con precisione, di cosa si tratta.

Belen Rodriguez ‘fuorilegge’: la scorrettezza non passa inosservata, bufera social

Belen Rodriguez diventa ‘fuorilegge’ in quel pomeriggio di shopping. Il motivo? Nella foto che ha scattato si vede chiaramente che ha in mano una sigaretta. Il dettaglio non è passato inosservato e alcuni follower si sono infuriati: “Ma non è vietato fumare nei luoghi pubblici chiusi?”.

Come vedete, c’è chi proprio non accetta questa scorrettezza e si lamenta nei commenti attaccando Belen. Altri, invece, dicono che non è poi così grave e che quindi si potrebbe anche lasciar perdere.

Insomma, è ovvio che si scherza quando si definisce Belen ‘fuorilegge’: in effetti, ha solo fumato una sigaretta e non ha fatto del male a nessuno. Tuttavia, vista in un’altra ottica, è chiaro che alcuni fan si indispettiscano per il rispetto delle leggi che in questo caso non c’è stato. Questo, in fin dei conti, ci fa capire quanta attenzione ci sia su un personaggio come Belen. Insomma, sul suo profilo proprio niente passa inosservato. Per fortuna, lei non si fa mai condizionare e continua a pubblicare quello che le pare liberamente.