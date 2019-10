Carolina Stramare, body troppo stretto: non può nascondere quel ‘dettaglio’

Carolina Stramare, il body che indossa è troppo stretto: come vedrete, non può nascondere quel ‘dettaglio’ bollente… ecco di cosa si tratta

Carolina Stramare è la nuova Miss Italia 2019: ha vinto il concorso ed è stata incoronata. Meritatamente, come scrivono in tanti sui social. Sì, perché si potrebbe dire ‘mai come questa volta’, il pubblico ha espresso tutto il suo consenso per l’elezione di questa nuova Miss. Occhi verdi, capelli castani e lunghi, fisico statuario. Non poteva essere altrimenti: Carolina ha sedotto gli italiani e continua a sedurli ogni giorno con le foto che pubblica sul suo profilo Instagram.

Carolina Stramare Miss Italia: il body non copre tutto, spunta quel ‘dettaglio’ proprio lì…

Carolina Stramare si è lasciata fotografare in posa con dei bellissimi fiori. Una foto in intimo che lascia poco spazio all’immaginazione dal momento che gli indumenti risultano veramente molto piccoli e stretti. Infatti, il body è molto sgambato e presenta tantissime trasparenze. Ecco che spunta quel ‘dettaglio’ inedito. Nessuno, prima d’ora, aveva forse notato quel tatuaggio proprio sul fianco. Un posto abbastanza ‘bollente’ per un tatuaggio.

Di certo, non avrà dato un dispiacere ai suoi follower che hanno risposto in tantissimi. Precisamente, in più di 8mila. Quasi un centinaio di commenti di cui la maggior parte tutti complimenti. La foto fa parte di una campagna pubblicitaria per Kissimo Bianca Luna.

Il tatuaggio non è facilmente decifrabile. Dovrebbe essere una scritta, una frase ma non in italiano. Beh, comunque sia, siamo sicuri che i follower non si saranno molto concentrati sul significato del tatuaggio. “Wow, spettacolo!”, oppure “Ma cosa sei?”, tantissimi gli apprezzamenti che arrivano alla foto di Carolina Stramare in intimo. Adesso, non ci resta che capire se la vedremo prossimamente in televisione, al cinema, o magari in teatro. Di solito, le Miss Italia fanno molta carriera nel mondo dello spettacolo. Sarà questo anche il suo caso?

