Adesso è praticamente ufficiale, Celebrity Hunted sbarcherà anche in Italia: il reality sarà messo in onda su Amazon Prime.

Se ne parla da diverse settimane. Adesso, invece, abbiamo la conferma. Celebrity Hunted sarà trasmesso anche in Italia. È la prima volta che il reality viene trasmesso nel nostro Paese. Eppure, c’è davvero tantissimo entusiasmo e fermento per questo tipo di programma. In altri paesi, ammettiamolo, lo show vanta un vero e proprio successo. Chissà se anche in Italia si otterrà l’effetto tanto desiderato. Certo, i concorrenti che sono stati scelti per questa prima edizione sono davvero fantastici. A partire da Fedez, Francesco Totti. Fino a poi Diana Del Bufalo e tanti altri ancora. Ma di che cosa parla il reality? Ecco. Vi spieghiamo tutto nel minimo dettaglio.

Celebrity Hunted, il reality sbarcherà su Amazon Prime Video

Pochissime ore fa, vi abbiamo parlato di un messaggio enigmatico che Fedez, ma non solo lui, dopo diverse totale di totale assenza dai social, ha pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram. “Non cercatemi. Devo rimanere in incognito. Presto capirete perché”, ha scritto il giovane rapper tramite un’Instagram Stories. Ecco. Nulla di preoccupante, ovviamente. Soltanto che il marito di Chiara Ferragni, così come Francesco Totti, Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo, ha preso parte al reality Celebrity Hunted. Un format statunitense che, dal 2020, andrà in onda anche in Italia. Tuttavia, se fino a questo momento, erano soltanto voci di corridoio, adesso abbiamo la conferma. Pochissimi istanti fa, il cantante ha pubblicato il promo sul suo account Instagram:

Ovviamente, non sappiamo con certezza la data precisa. Una cosa, però, è certa: il reality non andrà in onda sul piccolo schermo. Bensì, su Amazon Prime Video.

Cos’è e come funziona il reality?

Ha tutte le carte in regola per dimostrarsi, anche in Italia, un vero e proprio successo. Ma come funziona Celebrity Hunted? Innanzitutto, è un reality basato sulla ‘sopravvivenza’. Un gruppo di militari e di poliziotti, esperti di informatica, saranno sulle tracce di alcuni fuggitivi. Che, quindi, per tutta la durata del programma dovranno nascondersi affinché nessuno li trovi. A loro disposizione, i concorrenti avranno un kit di sopravvivenza e pochi euro.

