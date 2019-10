Vieni da Me, Franco Gatti ha parlato della morte del figlio: il racconto è da brividi.

Nella puntata di oggi 8 ottobre 2019 di Vieni da me è stato ospite Franco Gatti, l’ex cantante dei Ricchi e Poveri. A Caterina Balivo ed al pubblico di Rai Uno ha raccontato tantissimi aneddoti della sua vita privata e professionale: è arrivato anche a parlare di suo figlio, Alessio, scomparso tragicamente nel 2013. L’ex del famoso gruppo musicale italiano ha svelato alcuni particolari, anche il motivo della scomparsa del figlio, rendendo il momento davvero toccante. Tutti in studio, al termine del racconto, sono scoppiati in lacrime. Ecco la confessione.

Nello studio di Vieni da Me è stato ospite Franco Gatti dei Ricchi e Poveri. L’ex cantante ha fatto commuovere tutti con un racconto da brividi ed ha lasciato tutti in lacrime: riguarda la scomparsa del figlio avvenuta nel 2013.

“Mio figlio lo sento vicino. Era un genio: non studiava, ma era molto allegro e sveglio. Imparò a suonare molto bene il pianoforte, il violino”, le parole di Franco Gatti. L’ex cantante ha poi aggiunto la vicinanza del figlio nonostante non sia più sulla terra: racconta di un gabbiano che lo segue ovunque. Una volta dopo un’intervista in Rai trovò una piuma a terra: l’uomo crede che questi siano tutti i segnali che gli manda il figlio. “Lo sento vicino a me“, confessa. Il motivo della morte non l’ha svelato ma durante l’intervista con Caterina Balivo ha dichiarato il più grande difetto che aveva il giovane: “L’unica cosa è che lui beveva, beveva e beveva. E’ stata anche un po’ la sua disgrazia”.