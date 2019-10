Massimo Lopez hot con Barbara D’Urso: “metti i fiori sulle…” un simpatico scambio di battute tra i due personaggi che sta infiammando gli animi

Massimo Lopez innesca un simpatico siparietto hot con Barbara D’Urso sul divano del camerino della conduttrice. Massimo Lopez infatti risponde a una domanda provocatoria della D’Urso in cui chiede se desidererebbe stare con lei sul divano… e a fare cosa?! Massimo scherzando le risponde che si farebbe una “bella, ma grande, sonora… chiacchierata poi si t….a dopo” scoppiando entrambi a ridere. La D’Urso gli risponde che come alludono tanti giornali, lei non ha più rapporti da tempo e contro battendo Lopez si lascia sfuggire “vediamo se mi ricordo come fa, è passato tempo“. I due hanno continuando con questo scambio decisamente hot, pubblicando il video sui loro profili Instagram ufficiali. Oltretutto Massimo Lopez esprime il desiderio di vedere la conduttrice vestita di fiori, poichè la vedere solare, giocosa e la invita a mettere due fiori sul seno e uno… non ci è dato sapere dove!

Massimo Lopez è un attore, comico, doppiatore, conduttore e imitatore. E’ nato ad Ascoli nel 1952 e per tanti anni ha lavorato con Anna Marchesini e Tullio Solenghi, insieme formavano Il Trio. Al gruppo deve molti dei suoi successi, almeno fino al ’94, anno in cui decise di intraprendere la carriera da solista. Massimo Lopez è apprezzatissimo anche come doppiatore, ha infatti dato voce ad oltre 60 personaggi, tra cinema, cartoni, serie tv e telefilm. E’ stato conduttore e attore in numerosi film e serie tv per il piccolo schermo, tra cui ricordiamo: Un Medico in Famiglia, Compagni di scuola, Le Mille e una Notte: Aladino e Sherazade. Ha partecipato come opinionista a Quelli che…il calcio, Striscia la Notizia e come concorrente a Ballando con le Stelle e Tale e Quale Show.