Giorgia Caldarulo, tramite alcune Instagram Stories, ha risposto alle accuse di Megghi Galo a Pomeriggio Cinque: il duro attacco social.

Continua a far parlare di se, Giorgia Caldarulo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è, infatti, da diverso tempo che ha tutti i riflettori puntati addosso. Il tutto sarebbe partito pochissime settimane fa. Quando, in seguito ad una paparazzata, è venuta a galla la relazione d’amore che la giovane ha intrapreso con Taylor Mega. Ecco. È da quel preciso momento che le due ragazze sono finite nell’occhio del ciclone. Diverse, infatti, sono le persone che credono che questa loro frequentazione sia finta. Dettata, quindi, dalla volontà di apparire. Come dicevamo, ne sono diverse le persone che lo pensano. In primis, Erica Piamonte, ma anche Megghi Galo, amica di Giorgia.

Giorgia Caldarulo VS Megghi Galo: il duro attacco su Instagram

Proprio nella puntata di ieri di Pomeriggio Cinque, Megghi Galo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex amica di Giorgia Caldarulo, ha ribadito la sua posizione riguardo la relazione che la giovane ha intrapreso con Taylor Mega. La giovane ragazza non crede affatto alla coppia. Lo ha già detto precedentemente. E ieri lo ha ribadito in diretta televisiva. Era inevitabile, quindi, che arrivasse anche la reazione della diretta interessata. Tramite alcune Instagram Stories, infatti, la Caldarulo ha duramente attacco Megghi. Di ritorno dall’università, stando a quanto dichiara Giorgia sui social, ha avuto modo di poter guardare qualche video di quanto è accaduto nello studio di Barbara D’Urso. E, per questo motivo, ha deciso di rispondere in prima persona. Ecco. La giovane ragazza lancia delle vere e proprie accusa alla Galo. Sostenendo, quindi, che il suo intervento è stata clamorosamente finto e dettato dalla sua voglia di apparire. Ma non solo. Perché Giorgia svela un retroscena sulla loro amicizia. Stando a quanto, infatti, dichiara, sembrerebbe che Megghi non si sarebbe affatto comportata da amica con lei. Anzi, da quanto si evince, l’avrebbe lasciata da sola a New York.

