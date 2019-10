Melita Toniolo da urlo su Instagram: la scollatura è pazzesca

L’attrice e showgirl Melita Toniolo ha fatto impazzire i suoi fan con una foto da urlo mentre doveva fare le pulizie di casa.

Melita Toniolo è una attrice e showgirl bellissima. Ha una carriera intensa e molto ricca di successi tra calendari e partecipazioni televisive. La sua bellezza e il suo fisico mozzafiato li possiamo vedere spesso nei sociale dove Melita pubblica sue foto e selfie spesso da capogiro. Come uno degli ultimi che ha fatto impazzire i fan.

La foto di Melita che fa impazzire i fan

Melita Toniolo, come abbiamo detto, su Instagram condivide spesso delle foto che la ritraggono in diversi momenti della giornata. Uno degli ultimi scatti la ritrae con una canotta super aderente che lascia poco spazio all’immaginazione e che ha fatto impazzire i fan. La donna accanto alla foto ha scritto: “ualcuno vuole aiutai a sistemare casa?😂😂😂Chi si offre volontario?? ps.Ero vestita così per un evento eh…”. Già perchè il look di Melita non è proprio quello che si può immaginare per fare le pulizie di casa.

Chi è Melita Toniolo

Nata vicino a Treviso la carriera di Melita Toniolo inizia nel 2003 come modella. In tv la vediamo per la prima volta a Distraction, il programma di Italia 1 nel 2006 e, lo stesso, anno, fu anche inviata a Le Iene come “sexy casalinga”. Il successo lo ottiene però nel 2007 quando, a gennaio, diventa una delle concorrenti del Grande Fratello. Era la settima edizione e da quel momento la Toniolo ebbe un grande boom mediatico. Tra calendari e partecipazioni tv come quella a Lucignolo, Melita è sull’onda del successo. Divenne la Diavolita di Lucignolo e poi fece parte di Medici Miei, una sit-com con Iachetti e Giobbe Covatta. Dal 2008 al 2016 divenne opinionista fissa di Quelli Che Il Calcio e… Nel mentre ha continuato a fare molti film e calendari, mostrando a tutti la sua straordinaria bellezza.