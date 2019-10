Riccanza Deluxe torna con la quarta edizione: MTV ha svelato il cast. C’è il ritorno di Niccolò Ferrari e la new entry: è un ex naufrago!

Questa sera ritorna su MTV la nuova e quarta edizione di Riccanza: si chiamerà Riccanza Deluxe. Gli episodi andranno in onda tutti i martedì alle 22. Il sito di MTV ha fatto sapere il cast ufficiale di questa nuova stagione tramite un video: ritorna nello schermo l’ex corteggiatore di Nilufar Addati, Niccolò Ferrari, che ha trovato il successo proprio con questo programma. Tra i prossimi concorrenti c’è anche un ex naufrago de L’Isola dei Famosi! Scopriamo di chi si tratta e gli altri nomi!

Riccanza Deluxe 4: nel cast di nuovo Niccolò Ferrari ed un ex naufrago!

Riccanza Deluxe torna questa sera sul canale di MTV con la quarta edizione. Il sito ufficiale del canale ha fatto sapere il cast ufficiale, pubblicando anche il trailer del reality. Rivedremo in tv l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Niccolò Ferrari, diventato famoso proprio nel docu-reality e poi in seguito nello studio di Maria De Filippi. Non mancherà in questa quarta stagione Farid Shirvani e Cristel Isabel Marcon. Immancabile la presenza di Giorgia e Alessia Visentin, le sorelle cash.

Anche Tommaso Zorzi farà parte del cast. La novità però comprende tre new entry: Camilla Neuroni, modella italo-svizzera amante dei social, Mattia Mustica, dj, e Aaron Nielsen, modello e figlio d’arte, ex naufrago de L’Isola dei Famosi!

Inizierà stasera il reality ed andrà in onda ogni martedì alle 22 su MTV!