Sara Tommasi è ritornata a parlare del suo tragico passato e ha lanciato un appello a Barbara D’Urso: ecco cosa ha dichiarato la showgirl.

A distanza di alcuni anni, Sara Tommasi è ritornata a parlare del suo tragico passato. In una recente intervista per Il Fatto Quotidiano, l’ex showgirl ha fatto delle drammatiche confessioni su quel periodo particolare della sua vita. Che, a causa di uso frequente di droga, psicofarmaci ed alcool, l’hanno portata più volte ad essere al centro dell’attenzione di tutti. Adesso, fortunatamente, Sara sta bene. Si è ripresa alla grande. E conduce una vita normale, accanto al suo fidanzato, a Terni. Tuttavia, quest’esperienza pregressa l’ha fortemente cambiata e traumatizzata. Tanto da farle perdere addirittura il suo lavoro in televisione. È proprio per questo motivo che, a fine intervista, la giovane lancia un appello a Barbara D’Urso. Ma ecco nel minimo dettaglio cosa dichiara la Tommasi.

Sara Tommasi, la drammatica confessione sul suo passato

È stato un periodo davvero nero per Sara Tommasi. Quando, a causa del suo bipolarismo accentuato sempre di più dall’assunzione frequente di alcool, droga e psicofarmaci, la giovane è stata molte volte vittima di malintenzionati e persone poco affidabili. È proprio questo che la showgirl racconta a cuore aperto in una recente intervista per Il Fatto Quotidiano. Ma non solo. Perché, Sara scende davvero nei particolari. Fino a fare una drammatica e sconvolgente confessione di quel periodo ed, in particolare, di una notte durante la quale, stando a quanto riportato, la Tommasi ha temuto di poter perdere la vita. Una volta scappata di casa, racconta la giovane, di essersi ritrovato in una casa piena di alcolizzati e di drogati. Ebbene. Sarebbe stato proprio in quel momento che Sara ha temuto di poter morire. Naturalmente, non ha spiegato cosa le sia accaduto. Tuttavia, ciò che conta è sapere che, proprio in quel preciso istante, la sua famiglia è corsa in suo aiuto.

Il disperato appello a Barbara D’Urso

Come dicevamo precedentemente quindi, fortunatamente Sara adesso sta davvero bene. Il periodo nero è finalmente passato. Tuttavia, la giovane ha un unico desiderio: ritornare a svolgere il suo lavoro in televisione. È proprio per questo motivo, quindi, che lancia un appello a Barbara D’Urso. “Ho bisogno di parlare della mia rinascita. E da Barbara D’Urso riuscirei ad essere me stessa”, si legge dall’intervista. La conduttrice accoglierà la richiesta? Staremo a vedere.

