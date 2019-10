Superenalotto, Lotto, 10eLotto: diretta estrazioni 8 ottobre

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, martedì 8 ottobre 2019: ecco tutti i numeri estratti in tempo reale su Sologossip.it

Tornano le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto anche oggi, martedì 8 ottobre 2019, con i risultati ed i numeri estratti che verranno pubblicati in tempo reale su Sologossip.it a partire dalle ore 20.00 di questa sera. Siamo arrivati, ormai, ad una cifra che supera i 14 milioni con il Jackpot del Superenalotto. Per questo, possiamo dire si tratti di un piatto abbastanza ricco e che potrebbe far comodo a chiunque. I giocatori hanno ancora i fari puntati sul Superenalotto, anche se il ricchissimo montepremi da 209 milioni di euro è stato sbancato ormai da tempo da un giocatore di Lodi. L’ultimo ‘6’, invece, era da 66,4 milioni ed è stato centrato il giorno 17 settembre a Montechiarugolo, vicino Parma.

Per accedere ai risultati dell’ultima estrazione del 5 ottobre 2019: CLICCA QUI

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 8 ottobre

Siamo giunti, per quanto riguarda il Lotto, all’estrazione numero 121 del giorno 8 ottobre 2019. Ecco, di seguito, tutte le ruota che saranno aggiornate una dopo l’altra non appena i numeri saranno resi noti.

BARI —

CAGLIARI —

FIRENZE —

GENOVA —

MILANO —

NAPOLI —

PALERMO —

ROMA —

TORINO —

VENEZIA —

NAZIONALE —

SUPERENALOTTO, I NUMERI ESTRATTI:

JOLLY:

SUPERSTAR:

10eLotto, estrazione serale:

Oro:

Doppio Oro:

Nuova iniziativa Superenalotto per tutti i giocatori

Si chiama la Febbre del Sabato ed è un concorso che garantisce ben 100 premi da 10’000 euro ogni sabato dal 1 settembre al 26 ottobre. Per partecipare a questa strepitosa iniziativa vi basterà convalidare una delle giocate SuperEnalotto con SuperStar valida per uno dei quattro sabati di ottobre quando siete in ricevitoria. Sarà molto semplice ed intuitivo. Sì, perché quando giocherete con Superstar vi sarà dato un codice alfanumerico che potrete usare per partecipare al suddetto concorso. Ci sono a disposizione, tra l’altro, anche schedine prestampate da 3 e 6 euro.

Ultime estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto

Di seguito riportiamo i numeri estratti nell’ultima estrazione, quella cioè del 5 ottobre 2019:

LOTTO, LE RUOTE

BARI 14 40 28 52 69

CAGLIARI 45 78 86 77 9

FIRENZE 77 6 84 2 89

GENOVA 76 6 64 74 19

MILANO 90 36 5 44 77

NAPOLI 42 72 74 76 24

PALERMO 81 51 76 70 83

ROMA 55 23 54 22 76

TORINO 8 48 11 90 29

VENEZIA 10 25 82 84 43

NAZIONALE 73 80 82 11 35

SUPERENALOTTO, NUMERI ESTRATTI: 20 38 52 68 72

JOLLY: 45

SUPERSTAR: 79

10eLotto: 4 8 18 21 28 30 31 38 39 49 50 51 55 60 63 75 79 85 86 90

NUMERO ORO: 63

DOPPIO ORO: 63 49