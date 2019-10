Temptation Island Vip, Serena e Pago si sono lasciati? Spunta un clamoroso indizio che fa pensare che tra la coppia sia tutto finito.

Serena Enardu e Pago si sono lasciati dopo Temptation Island Vip? È questa una delle domande più gettonate tra gli amanti del programma. Sì, perché la bellissima ex tronista e il suo fidanzato Pago sono stati tra i protagonisti assoluti di questa edizione del reality. Che, ieri, ci ha lasciato col fiato sospeso. Durante la puntata di ieri, abbiamo assistito a gran parte del falò di confronto finale della coppia. Un falò davvero acceso, ma di cui non sappiamo ancora la conclusione. Ci sarà un lieto fine o i due si separeranno definitivamente? Un indizio proviene dal profilo Instagram di Gabriele Parpiglia. Una frase molto ‘particolare’. Diamo un’occhiata.

Leggi anche:

Temptation Island Vip, una frase di Parpiglia spoilera come è andata tra Serena e Pago

L’ipotesi che Serena e Pago si siano lasciati dopo Temptation Island Vip sembra sempre più quella più gettonata. La coppia si è incontrata dopo 21 giorni e tutto fa pensare a un esito negativo. I problemi emersi tra l’ex tronista di Uomini e Donne e il suo fidanzato sembrano davvero tanti: riusciranno a trovare un punto d’incontro? La verità la sapremo solo il prossimo lunedì, nell’ultima attesissima puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Nel frattempo, però, un indizio proviene dalle stories di Gabriele Parpiglia, che, durante la puntata di ieri, ha scritto qualcosa che non è passato inosservato. Ecco le sue parole su Pago e Serena:

“E credo che a volte chi lascia soffra di più”, è questa la frase di Parpiglia che allarma il pubblico. Il giornalista, probabilmente, si lascia scappare qualcosa di troppo. Dal suo messaggio, in cui non nasconde l’emozione, Parpiglia lascia intendere che la coppia sia ‘scoppiata’ dopo il reality. Non è ancora chiara la dinamica della rottura: chi lascerà chi? Ma soprattutto, si lasceranno davvero? Per scoprire se quello di Parpiglia era uno spoiler reale, non ci resta che attendere l’ultima puntata del reality dei sentimenti! Noi siamo pronti, e voi?