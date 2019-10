Tina Cipollari, clamoroso: “Gemma Galgani lo fa dietro le quinte” al giornale di Riccardo Signoretti. La vamp rivela dei retroscena scioccanti dei dietro le quinte di Uomini e Donne.

Tina Cipollari si rivolge al giornale di Riccardo Signoretti per raccontare i retroscena dei suoi litigi con la dama del trono Over di Uomini e Donne, Gemma Galgani. Infatti la Cipollari dichiara che non ha alcuna intenzione di alzare bandiera bianca con la dama. Riferisce che c’é un perché alle sue frecciatine e alle battute poco carine nei confronti della Galgani, infatti quest’ultima non le riserverebbe parole dolci dietro le quinte. Tina Cipollari dichiara che “tante cose da casa non si vedono” e per questo non riesce ad avere un atteggiamento gentile nei confronti della dama. Riferisce che la Galgani nel dietro le quinte l’abbia più volte schernita per il proprio aspetto fisico, additandola come “grassa”, ma di tutta risposta la Vamp dichiara che “la bellezza non è una taglia” ed è giusto rimettersi in gioco anche all’età di Gemma, ma senza ridicolizzarsi.

Tina Cipollari, clamoroso: “Gemma Galgani lo fa dietro le quinte”. Rivediamo i battibecchi più frequenti

Tina Cipollari e Gemma Galgani sono certamente tra i volti più seguiti del trono over di Uomini e Donne, e in particolar modo, sono i loro simpatici battibecchi a divertire. Le due non hanno mai avuto buon rapporto, anzi, hanno sempre avuto modo di litigare, spesso scambiandosi gavettoni con acqua, torte in faccia e chi più ne ha più ne metta. Tina ha “creato” una mummia pupazzo con le sembianze di Gemma e quest’ultima a sua volta la schernisce per l’aspetto prorompente della vamp.