Amici Celebrities quarta puntata: la prima manche viene vinta dai Bianchi, ecco chi è stato eliminato tra i Blu, colpo di scena inaspettato.

Amici Celebrities sta regalando grandi emozioni anche nel corso della quarta puntata, la prima con Michelle Hunziker al timone. Come sempre accade, ad affrontarsi le due squadre, Bianchi e Blu, che si esibiscono in due manche, al termine di ognuna delle quali c’è un’eliminazione, almeno questo è successo fino a stasera. Per la quarta puntata, infatti, oltre alle altre grandi novità, è avvenuto anche un colpo di scena relativo alle eliminazioni: ecco cos’è successo.

Amici Celebrities, colpo di scena dopo la prima manche: riguarda l’eliminazione

Amici Celebrities è giunto alla quarta puntata, e continua a regalare emozioni e colpi di scena al pubblico. Nel corso della puntata odierna abbiamo già assistito al ripescaggio di uno dei concorrenti eliminati nelle scorse puntate, che i giudici hanno individuato in Ciro Ferrara. Ma non è finita qui. Oltre a questa novità, c’è stata un’altra grande sorpresa al termine della prima manche, che è stata vinta dalla squadra bianca, che per la prima volta dall’inizio della trasmissione si è aggiudicata la prima parte della gara.

Immediatamente dopo aver eletto la squadra vincitrice della prima manche, i Blu hanno cominciato una ‘sfida fratricida’ per decretare il primo eliminato della serata. La prima ad esibirsi è stata Laura Torrisi, seguita da Francesca Manzini e per ultimo Emanuele Filiberto. A finire all’ultimo posto della classifica è la Manzini, che secondo il regolamento delle scorse puntate, avrebbe dovuto immediatamente essere eliminata. Ma Michelle Hunziker le ha dato una bella notizia, dicendole che l’eliminazione è rimandata al termine della seconda manche, quando lei dovrà affrontare l’ultimo classificato della squadra che perderà la seconda parte della gara. Un colpo di scena davvero inaspettato, che ha fatto tornare il sorriso a Francesca Manzini, che dopo aver indossato la fascia rossa della sfida, si è seduta per aspettare il verdetto della seconda manche e scoprire contro chi dovrà giocarsi la permanenza nel programma.

